Banner là gì? Kích thước tiêu chuẩn và cách thiết kế Banner thu hút

Banner là một phần của truyền thông, tuy nhiên không phải banner nào cũng hoạt động tốt. Để biết chi tiết banner là gì, tầm quan trọng của nó trong truyền thông một chiến dịch hay cách thức để tạo ra một banner chuẩn, có sức ảnh hưởng thì đừng bỏ qua bài viết này. Cùng theo dõi nhé!

I. Banner là gì? Lịch sử hình thành

Banner là thuật ngữ dùng để chỉ những biển hiệu, biển quảng cáo thương hiệu được sử dụng ở ngoài trời, trên website hoặc trên mạng xã hội. Banner là một ấn phẩm truyền thông cho một sản phẩm, dịch vụ, sự kiện với mục đích thu hút người xem, khiến họ quan tâm, kích thích và tạo ra nhu cầu sử dụng.

Banner đầu tiên được ra mắt ngày 27 tháng 10 năm 1994 trên tạp chí Wired. Banner này rất đơn giản, chỉ với hai câu hỏi “Bạn đã từng nhấp chuột vào đây chưa? Bạn sẽ nhấp chuột ngay chứ?”.

Để tạo ra một banner cần có kích thước, màu sắc chủ đạo cho banner, nội dung, hình ảnh, nút kêu gọi hành động CTA, logo, tên thương hiệu để nhận diện thương hiệu. Hãy chuẩn bị trước những yếu tố trên để việc tạo ra banner được liền mạch và suôn sẻ.

II. Những mục đích sử dụng banner

– Banner huy hiệu là gì? Có những đặc điểm nào?

Banner huy hiệu là dạng banner được biết đến với tên gọi là cờ hiệu. Nó thường có dạng huy hiệu hình tròn, vuông, chữ nhật đơn giản. Banner huy hiệu chỉ thể hiện một huy hiệu cơ bản, thường được bỏ qua tiêu ngữ, chóp mũ, mũ miện và một vài yếu tố khác trong huy hiệu.

– Banner tôn giáo là gì? Có những đặc điểm nào?

Banner tôn giáo là những banner trong nhà thờ. Trước đây được dùng trong các cuộc diễu hành trong và ngoài nhà thờ, tuy nhiên, hiện tại những banner này chuyển hướng sang trưng bày trên tường, cột. Những banner này còn được dùng để truyền bá cho những người trong tôn giáo.

– Banner của tổ chức, công đoàn là gì? Có những đặc điểm nào?

Banner của tổ chức, công đoàn là loại banner dùng trong các hoạt động công đoàn. Banner này thường có logo của Tổng liên đoàn. Thông qua banner, các tổ chức, công đoàn sẽ chuyển tải những thông điệp, những chương trình liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

– Banner thể thao là gì? Có những đặc điểm nào?

Banner thể thao là những banner sử dụng trong khán đài, những nơi diễn ra các hoạt động thể thao. Trên banner sẽ có hình logo, tên, bí danh, tiêu ngữ, màu cờ sắc áo của đội hoặc cá nhân được cổ vũ. Những banner thể thao bên cạnh việc vinh danh người chơi thể thao xuất sắc hiện tại thì còn dùng để tưởng nhớ những anh hùng thể thao trong quá khứ.

Những banner này có thể được người hâm mộ đem vào trên khán đài hoặc được treo sẵn trên thanh xà của các sân vận động. Banner thể thao, thường được chú trọng đến màu sắc, logo các thành viên của đội hoặc các nhân người chơi thể thao.

– Banner quảng cáo là gì? Có những đặc điểm nào?

Banner quảng cáo là cách thức truyền thông, thu hút, gây ấn tượng cho khách hàng tốt nhất hiện nay. Tính tới thời điểm hiện tại, các banner quảng cáo đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình trong truyền thông online khi quảng bá hình ảnh thương hiệu và đem về lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tính chất của banner quảng cáo là thu hút, gây ấn tượng với người xem, khiến họ quan tâm đến sản phẩm dịch vụ đang quảng cáo. Vậy nên, banner cần được thiết kế lạ mắt, nổi bật, thông điệp truyền tải dễ hiểu. Những banner quảng cáo động thường gây chú ý tốt hơn banner quảng cáo tĩnh.

III. Tầm quan trọng của banner trong quảng cáo

– Tạo dữ liệu khách hàng tiềm năng: Banner là một ấn phẩm truyền thông mà doanh nghiệp làm ra để phục vụ cho một chiến dịch quảng cáo nào đó. Một chiến dịch quảng cáo thành công banner góp phần không nhỏ. Thông qua banner quảng cáo doanh nghiệp sẽ biết được ai đang quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn, những người hứng thú sẽ chủ động liên lạc để tìm hiểu thêm, tạo dựng tệp dữ liệu khách hàng tiềm năng.

– Nổi bật sản phẩm/dịch vụ mới: Các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường muốn đẩy mạnh kinh doanh cho sản phẩm, dịch vụ sẽ sử dụng banner quảng cáo cho nó. Với khả năng tạo sự chú ý tốt của banner, những mặt hàng được đặt trên đó sẽ được nổi bật, dễ dàng được người dùng biết đến.

– Kêu gọi sự chú ý của khách hàng: Banner thường được designer thiết kế tỉ mỉ, độc đáo, bắt mắt người xem, nhờ vậy gây được sự chú ý đến khách hàng. Đây cũng là dạng ấn phẩm truyền thông ít chữ, thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, nhờ đó tạo hiệu ứng truyền thông tốt, đủ sức thuyết phục người nhìn dừng lại để đọc.

– Gia tăng nhận thức về thương hiệu: Trên banner chứa logo, tên thương hiệu, màu sắc chủ đạo những yếu tố liên quan đến khả năng nhận diện thương hiệu. Thông qua banner quảng cáo, thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nhiều người biết đến hơn. Những thương hiệu lớn như IBM, Apple, Nike,…thông qua việc quảng cáo thương hiệu để phát triển kinh doanh.

IV. Kích thước chuẩn của các loại banner

1. Banner báo, tạp chí

Banner báo, tạp chí là loại banner được thiết kế đăng lên báo giấy hay tạp chí. Với layout khác nhau mà kích thước của loại banner này cũng khác nhau.

Cùng với đó, những banner đăng trên báo và tạp chí cần phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của từng tòa soạn khác nhau. Kích thước đẹp nhất là khi chiều ngang của banner bằng với độ rộng của nội dung được đăng tải trên mặt báo, tạp chí.

2. Banner đường phố

Banner đường phố được treo ngoài trời, những nơi mà người đi bộ, người lái xe dễ dàng nhìn thấy. Những banner này yêu cầu phải bắt mắt, thu hút ngay từ cái nhìn thoáng qua, bởi khi đang lái xe họ chỉ có vài giây để nhìn thấy.

Kích thước của banner đường phố tùy thuộc vào điểm dựng, vì vậy mà kích thước, nội dung thiết kế của mẫu banner này dễ thay đổi. Là mẫu banner có kích thước đa dạng, những mẫu banner này vẫn có kích thước chuẩn là ngang 1 x 4 mét hoặc 0.8 x 3 mét, dọc là 0.6 x 1.6 mét hoặc 0.8 x 1.8 mét hoặc 0.8 x 2 mét.

3. Banner online

Banner online là những banner dùng trên website, mạng xã hội, báo điện tử. Hiện nay, loại banner này đang rất phổ biến và đem về hiệu quả cao. Mục đích của banner online là truyền tải thông điệp chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ.

Kích thước của banner online thường nhỏ, mới mỗi kênh khác nhau kích thước này cũng có sự khác biệt. Ở mỗi điểm đăng, mỗi vị trí trên website kích thước của banner cũng khác nhau.

Đối với website, kích thước 728 x 90 px được sử dụng nhiều nhất ở vị trí Leader board, dành cho website có giao diện kích thước màn hình 800 x 600. Với website hai cột, banner 300 x 100 px và 300 x 250 px được ưu tiên. Nên tối ưu kích thước và dung lượng của banner trên website để trang không bị chạy chậm đi.

Đối với mạng xã hội, với những kênh khác nhau, kích thước này cũng khác nhau. Kích thước phù hợp để chạy quảng cáo trên Facebook là 1280 x 682 px, trên Instagram là 1200 x 1200 px. Đây là hai kênh được nhiều doanh nghiệp treo banner online nhất.

V. Các bước thiết kế banner hiệu quả

– Bước 1: Xác định đối tượng khách hàng và hành vi mua hàng

Banner được thiết kế ra với mục đích giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến người dùng, thuyết phục họ mua và sử dụng. Vì vậy, xác định đối tượng khách hàng và hành vi khách hàng là hành động phải làm. Với những mặt hàng khác nhau, đối tượng khách hàng, người dùng sẽ khác nhau và hành vi mua hàng của họ cũng khác nhau. Từ việc xác định được khách hàng mục tiêu, những bước thiết kế banner sau sẽ được triển khai tốt hơn.

– Bước 2: Xác định kênh online để lựa chọn kích thước phù hợp

Có rất nhiều kênh online để treo banner. Với thuật toán của mỗi kênh, kích thước banner hiển thị tối ưu cũng khác nhau, do đó, cần xác định đúng kênh để thiết kế được một banner hiển thị đẹp mắt nhất. Thậm chí, trong cùng một kênh, bạn muốn đặt ở những vị trí khác nhau, kích thước và bố cục cũng cần thay đổi để đảm bảo nội dung được hiển thị tốt nhất.

– Bước 3: Xác định thông điệp banner truyền tải đến khách hàng

Banner là công cụ truyền tải thông điệp đến khách hàng, vì vậy cần phải xác định thông điệp nào phù hợp để đưa lên trên banner. Banner cần phải gây được ấn tượng với người đọc nhanh chóng, do đó thông điệp nên ngắn gọn, rõ ràng. Không nên truyền tải thông điệp quá cao siêu, tốn nhiều thời gian để suy ngẫm, bởi vì banner rắc rối sẽ bị khách hàng bỏ qua.

Muốn tạo ra thông điệp trên banner hay người thực hiện phải biết được banner đó dành cho ai, sản phẩm nào được đưa lên, thời gian diễn ra khi nào, địa điểm đặt ở đâu, lý cho khách hàng nên chọn sản phẩm của bạn là gì và có những cách nào để mua hàng. Đây là bước quyết định khách hàng tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng cao hay thấp, bởi vị khách hàng sẽ rất dễ hiểu nhầm ý nếu thông điệp truyền tải không rõ ràng.

– Bước 4: Xây dựng bố cục và thiết kế banner quảng cáo

Thông điệp quyết định việc khách hàng hành động còn bố cục quyết định khách hàng có đọc thông điệp của trên banner hay không. Nếu một banner có thiết kế rối mắt, bình thường không có gì đặc biệt thì rất khó thuyết phục người nhìn đọc thông điệp trên banner.

Các banner quảng cáo thường chỉ có một giây để thuyết phục khách hàng nhìn. Vậy nên, những thông tin cần thiết đều phải tạo được sự chú ý của người nhìn. Tạo ra một bố cục và thiết kế ấn tượng cho banner quảng cáo là rất cần thiết.

– Bước 5: Chèn CTA (Call To Action) – lời kêu gọi hành động

Đối với banner quảng cáo, CTA là phần bắt buộc có. Nút CTA cần phải được đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy. CTA không có bất cứ chuẩn mực nào và mục đích của nút này trong banner là để kích thích người đọc hành động ngay.

– Bước 6: Kiểm tra, chỉnh sửa và thử nghiệm

Sẽ rất khó để biết được rằng banner có hoạt động hiệu quả không nếu không thử nghiệm. Bằng cách thử nhiều lần, với nhiều mẫu để biết được mẫu banner nào hiệu quả ở kênh nào. Đồng thời, so sánh đánh giá để từ đó rút ra được những kinh nghiệm khi tạo banner quảng cáo,

VI. Kinh nghiệm thiết kế banner thu hút

1. Nắm rõ các loại kích thước

Kích thước banner ảnh hưởng rất nhiều đến việc thành công hay thất bại của một chiến dịch truyền thông sản phẩm. Với website một banner quảng cáo phải có kích thước đúng chuẩn theo Google Adsense đề xuất để tính hiển thị được tốt nhất. Và với các website, các trang mạng xã hội khác nhau kích thước banner cũng sẽ khác nhau. Việc nắm rõ các loại kích thước sẽ giúp bạn tạo ra được một banner thu hút người nhìn.

2. Thấu hiểu quy tắc 3B

3B là Brand – Buzz – Badge. Đầu tiên, luôn phải nhớ kết hợp Brand – thương hiệu vào banner quảng cáo. Bằng cách thêm logo vào banner để người xem dễ dàng nhận ra banner này do thương hiệu nào thực hiện.

Thứ hai là Buzz – tiếng vang, một banner thu hút là khi banner đó tạo ra được tiếng vang đến với đối tượng truyền thông. Những từ như “miễn phí”, “giới hạn”, “ưu đãi khủng” được sử dụng rất phổ biến và đem lại hiệu quả cao.

Cuối cùng là Badger – xuất hiện liên tục. Một thứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tác động ít nhiều đến hành khi của người dùng. Kết hợp cùng với nút CTA sẽ khiến banner không chỉ đem về hiệu ứng truyền thông tốt mà còn tỷ lệ chuyển đổi cao.

3. Đảm bảo nội dung cô đọng

Nội dung trên banner cần cô đọng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ. Một số quy tắc nội dung trong thiết kế banner như dưới 4 dòng cho một đoạn, chính – phụ được nhấn mạnh bằng kích thước chữ. Trên banner nên hạn chế sử dụng font chữ uốn lượn, vòng vèo. Và chỉ ghi hoa khi thật sự cần nhấn mạnh, không nên ghi hoa quá nhiều, người nhìn sẽ thấy nặng nề.

4. Lựa chọn màu sắc khéo léo

Màu sắc của banner ảnh hưởng đến cảm xúc của người nhìn. Với những người chuyên thiết kế, chắc chắn sẽ hiểu rất rõ tầm quan trọng của màu sắc trong hình ảnh. Lưu ý, nếu bạn muốn làm nổi bật màu sắc của thương hiệu thì hãy đảm bảo mình chọn đúng màu và hệ màu.

Tuy sở thích màu sắc của mỗi người là khác nhau, nhưng banner tạo ra lại dành cho một nhóm người có mục đích cụ thể. Vì vậy cần khéo léo chọn những màu sắc phù hợp để đảm bảo hiệu ứng truyền thông được tốt nhất.

5. Xem xét những quảng cáo động

Có một sự thật là những banner động sẽ thu hút người nhìn tốt hơn tạo được sự chú ý. Đồng thời, với những banner quảng cáo động cho thấy người thiết kế đã đầu tư rất nhiều vào đó. Khách hàng sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình của thương hiệu và có lý do để tiếp tục ủng hộ. Tuy nhiên, dù là quảng cáo động hay tĩnh thì vẫn phải tập trung đến những yếu tố chính, thông điệp chính của banner.

6. Sử dụng hình ảnh chất lượng cao

Ở thời điểm hiện tại, chất lượng hình ảnh được rất nhiều người quan tâm. Thông qua chất lượng hình ảnh banner khách hàng sẽ đánh giá bạn có đang thực sự nghiêm túc quảng bá sản phẩm hay không.

Khi sử dụng hình ảnh chất lượng thấp, banner của bạn sẽ bị mờ, nổi hạt, những lỗi như vậy sẽ đập vào mắt khách hàng trước khi họ nhìn thấy thông điệp mà banner đang truyền tải. Việc sử dụng hình ảnh rõ nét sẽ giúp các chi tiết trên banner vẫn rõ ràng khi phóng to.

7. Thiết kế banner có tiêu điểm rõ ràng

Đối với những banner lớn, hãy chắc rằng banner đó có tiêu điểm rõ ràng. Tiêu điểm giúp người nhìn thấy rõ thông điệp ngay cả khi họ lướt vội qua banner. Bằng cách tạo tính tương phản, nhấn mạnh văn bản hay tăng kích thước chủ thể để làm nổi bật. Tiêu điểm trong banner có thể là một hình ảnh, logo hoặc văn bản. Trước khi khiến người nhìn chú ý vào nội dung tổng thể, hãy khiến họ hứng thú với một điểm trên banner.

8. Chú ý định dạng hoặc chất liệu in ấn

Trước khi in hãy chắc chắn banner của bạn đúng chính tả và được định dạng cẩn thận. Việc banner được in trên một chất liệu cao sẽ giúp chi tiết hình ảnh được thể hiện trọn vẹn nhất. Ngoài ra, thông qua chất liệu in khách hàng sẽ biết rằng bạn thật sự chú trọng đến chiến dịch truyền thông sản phẩm này. Và nó cũng là một tiêu chí giúp mọi người thấy được bạn nghiêm túc và tôn trọng những xem banner.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn biết cách tạo ra một banner thu hút. Nếu này bài viết này hay, đừng quên chia sẻ và để lại bình luận của bạn bên dưới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại!