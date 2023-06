Hiện nay, có rất nhiều từ viết tắt được giới trẻ sử dụng trên các trang mạng xã hội. Trong đó, “Bae” là từ được sử dụng rất phổ biến trong những cuộc hội thoại. Vậy bạn có biết Bae là gì? Bae có nghĩa là gì trên Facebook và các lĩnh vực khác? Để có câu trả lời cho vấn đề này. Mời các bạn theo dõi những thông tin chia sẻ đến từ các chuyên gia tại Trang công nghệ số 1 tại Việt Nam – HPConnect.vn ngay sau đây nhé!

Bae là gì?

Bae là j? Bae là.gì? Đây là vấn đề băn khoăn của rất nhiều người dùng hiện nay. Khi họ không biết được my bae là gì vậy. Bae là một danh từ được sử dụng khi nói đến một nhân vật quan trọng đối với cuộc đời của bạn. Thông thường, từ ngữ này sẽ được các cặp đôi yêu nhau dùng để gọi đối phương. Hoặc nhiều người sử dụng từ ngữ này để gọi người thân, bạn bè hoặc thú cưng của mình.

By bae là gì? Bae từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Before Anyone Else”. Nó có nghĩa là người quan trọng hơn hết đối với bạn. Bên cạnh đó, trong tiếng Việt nó còn có ý nghĩa là “trước bất kỳ ai khác”. Các bạn có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của b Bae qua câu sau đây: “If bae never gets jealous, then bae is not bae”. Nó sẽ có nghĩa là “Nếu người bạn không còn ghen, thì người yêu đó đã không còn là người quan trọng đối với bạn nữa”.

Từ đó, chúng ta có thể thấy được rằng từ Bae sẽ được dùng để nói đến người hoặc thứ mà bạn có tình cảm vô cùng đặc biệt và đáng trân trọng trong cuộc sống. Khi dùng từ này đối với một ai đó, Bae sẽ có nghĩa về tình yêu thương.

Bên cạnh khái niệm Bae là gì, còn có các khái niệm như v bare là gì, v bare infinitive là gì, 3 bar là gì,… Vì vậy, các bạn hãy chú ý để tránh xảy ra nhầm lẫn giữa các khái niệm với nhau nhé!

Nguồn gốc của Bae là gì?

Vào năm 2003, từ “Bae” được xuất hiện trên Urban Dictionary. Cho đến năm 2005, từ ngữ này bắt đầu xuất hiện trong những bài rap. Khi từ Bae xuất hiện trên Oxford Dictionary, nó được dùng để nói đến sự quý mến của một người dành cho người mình yêu.

Tại sao “Bae” lại trở nên phổ biến?

Từ ngữ này ngày càng phổ biến hơn khi giới trẻ tự chụp hình ảnh họ đang ngủ và cố tình khoe tay. Giống như có người yêu của họ đang chụp lén trong lúc họ ngủ. Sau đó, đăng tải lên các trang mạng xã hội với nội dung như: “Bae caught me slippin”. Hiện nay, trào lưu chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội với dòng caption “cooking for Bae” hoặc “You got a bae or nah?” đang nhận được sự tham gia của đông đảo người độc thân. Họ làm như vậy để trêu đùa với mọi người khi dùng từ bae để nói đến người yêu. Ngoài ra,từ Bae còn được xuất hiện rất nhiều trong meme.

Khi bạn gõ từ khóa “bae” ở trên Google, bạn sẽ không khỏi kinh ngạc với 179 triệu kết quả hiển thị. Vào năm 2014, bae là từ ngữ thuộc trong danh sách các từ khóa được người dùng tìm kiếm nhiều nhất. Đồng thời, cũng vào năm 2014 này, từ “bae” đã được xếp hạng vị trí thứ hai tại danh sách “Từ vựng của năm” trong cuốn Oxford Dictionary. Hơn thế nữa, từ Bae còn được nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng Pharrell Williams dùng để sáng tác nên một bài hát với tên là “Come Get It Bae”.

Bae được sử dụng ở đâu?

Hiện nay, có lẽ các bạn cũng thấy từ Bae được sử dụng rất phổ trên các trang mạng xã hội. Điển hình như trên mạng xã hội Facebook, zalo và instagram,…. Bên cạnh đó, từ này còn được sử dụng nhiều trong những cuộc hội thoại của các cặp đôi hoặc bạn bè với nhau. Còn tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh hoặc các tình huống mà từ Hi Bae này được mang những ý nghĩa khác nhau. Vì nó không hẳn là chỉ được các cặp đôi sử dụng để thể hiện tình cảm của mình đến đối phương.

Nên sử dụng từ Bae như thế nào cho đúng?

Có nhiều người thường sử dụng từ bae với mục đích thể hiện tình cảm của mình đến đối phương. Đặc biệt nhất là các cặp đôi đang yêu nhau, những bạn trẻ đang trong quá trình tìm hiểu hoặc là các đôi bạn thân khác giới tính. Ngoài ra, còn có những người đồng đội thân thiết với nhau cùng trong game có thể dùng đến từ bae. Có nhiều người cũng dùng để gọi những con thú cưng mà mình đang nuôi để thể hiện tình cảm.

Trong tiếng Anh, Hi Bae còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, khi muốn sử dụng từ ngữ này thì bạn cần cân nhắc để phù hợp với từng trường hợp và hoàn cảnh. Như vậy sẽ tránh được tình trạng người khác hiểu sai lệch về ý nghĩa câu nói của bạn.

Ví dụ như: Đối với trường hợp bạn sử dụng từ “Bae” với mục đích bày tỏ sự yêu thương đối với người mà bạn có tình cảm đặc biệt. Trong các cuộc trò chuyện của các cặp đôi đang yêu nhau, nếu như người yêu của bạn dùng đến câu nói như: Bae! I love you so much (nó sẽ được hiểu là Cục cưng, anh yêu em rất nhiều). Lúc này, từ bae sẽ mang ý nghĩa vô cùng ấm áp và tràn ngập sự yêu thương của đối phương dành cho bạn.

Ngoài ra, từ Bae không chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau mà những đôi bạn thân cũng có thể sử dụng khi trò chuyện với nhau. Vì từ bae còn có ý nghĩa khác như là thú cưng, con hoặc thằng bạn chó,… Nó sẽ phù hợp khi đôi bạn thân đang trêu đùa lẫn nhau.

Có thể các bạn chưa biết, Bae còn là từ viết tắt của nhiều thuật ngữ khác. Từ lĩnh vực y học, giáo dục cho đến hàng không. Lúc này, ý nghĩa của từ bae sẽ hoàn toàn khác. Chính vì thế, bạn nên chú ý khi lựa chọn từ ngữ trong mỗi trường hợp sao cho phù hợp. Trong các cuộc giao tiếp hàng ngày, việc sử dụng tiếng Anh đã trở nên phổ biến đối với giới trẻ. Từ b bae chính là một minh chứng rất rõ ràng cho điều đó.

Khi dùng từ viết tắt Bae của tiếng Anh, nó không chỉ giúp cho bạn rút ngắn được thời gian khi nhắn tin. Nó còn tạo nên cảm giác thân quen và gần gũi giữa hai người trong cuộc trò chuyện.

Bae là gì trên Facebook?

Bae là gì trên Facebook? Bae nghĩa là gì trên Facebook? Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với từ Bae trên mạng xã hội Facebook. Khi nó được xuất hiện thường xuyên trên các caption khi đăng ảnh, video về người thân hoặc người yêu. Hoặc bạn có thể thấy trong những dòng tin nhắn.

Qua đây, sẽ cho chúng ta thấy rằng từ Bae trên Facebook có nghĩa là thể hiện tình yêu thương, quý mến lẫn nhau. Hoặc từ Bae được sử dụng để gọi tên bạn thân, tri kỉ của mình.

Ý nghĩa của từ viết tắt “bae” trong các lĩnh vực khác

Bae còn có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, các bạn cần tìm hiểu để biết được ý nghĩa của nó là gì. Như vậy sẽ sử dụng thích hợp cho mỗi hoàn cảnh để tránh gây ra sự hiểu lầm không đáng có nhé!

Bea trong lĩnh vực giáo dục

Bachelor of Agricultural Engineering: có nghĩa là Cử nhân Kỹ thuật Nông nghiệp.

Bachelor of Art Education: có nghĩa là Cử nhân Giáo dục Nghệ thuật.

Bachelor of Aeronautical Engineering: có nghĩa là Cử nhân Kỹ thuật Hàng không.

Bachelor of Architectural Engineering: có nghĩa là Cử nhân Kỹ thuật Kiến trúc.

Bachelor of Arts in Education: có nghĩa là Cử nhân Văn học trong Giáo dục.

Board of Architectural Education: có nghĩa là Hội đồng Giáo dục Kiến trúc.

Bae trong lĩnh vực an ninh – hàng không

Battlefield Area Evaluation: được sử dụng để đánh giá khu vực chiến trường.

Boeing Aerospace Engineering: có nghĩa là kỹ thuật không gian vũ trụ hoặc là Kỹ thuật Hàng không vũ trụ của Boeing.

Bae trong lĩnh vực y khoa

Bae – Bovine aortic endothelial có nghĩa là Động mạch chủ.

Bae – Bovine arterial endothelial có nghĩa Nội tạng động mạch của bò.

Bae – Bovine aortic endothelial cells có nghĩa là Tế bào nội mô động mạch chủ của bò. Hoặc nó còn được viết là BAEC, BAECs và BAEs.

Bên cạnh đó, có khả năng các bạn vẫn chưa biết rằng từ “BAE” trong BAE System có nghĩa là công ty Quốc phòng, An ninh và Hàng không vũ trụ đa quốc gia của nước Anh. Nó có trụ sở chính tại Luân Đôn với quy mô hoạt động lớn trên khắp thế giới.

Bae tiếng Hàn là gì?

Bae cũng được sử dụng trong tiếng Hàn Quốc khi được kết hợp để tạo nên các cụm từ. Điển hình như Sunbae/Sunbaenim 선 배/선배님. Nó mang ý nghĩa là nói đến những người đi trước trong ngành, là “tiền bối”.

Hoobae 후 배- Đây là cụm từ có nghĩa là “Hậu bối”.

Ý nghĩa từ BAE tổng hợp khác

BAE: Bel Air tiểu học

BAE: Boucle Accueil Emploi

BAE: Tự chọn Access Emploi

BAE: Kinh doanh, kế toán, kinh tế

BAE: Bắt đầu sự kiện trung bình

BAE: Cục của dân tộc học người Mỹ

BAE: Chiến trường khu vực đánh giá

BAE: Lữ đoàn Aviation nguyên tố

BAE: Phương trình Bethe – Ansatz

BAE: Phiên bản beta – Amylase Enzyme

BAE: Song phương trình tâm nhĩ EnLargement

BAE: Cục kỹ thuật nông nghiệp

BAE: Học viện tiếng anh Boston

Bae và baby có giống nhau không?

Bae và baby đều là từ tiếng Anh. Với sự phổ biến của tiếng Anh trên thế giới ngày càng lớn cũng như khả năng bắt trend của giới trẻ hiện nay. Bae và Baby đều được sử dụng rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

Các bạn trẻ tại Việt Nam thường sẽ dùng đến 2 cụm từ này với ý nghĩa giống nhau. Dùng để nói đến đối phương đang trò chuyện với ý nghĩa ngọt ngào thay vì xưng hô tên.

Bạn sẽ bắt gặp từ Babe, bae hoặc baby rất nhiều trong những cuộc trò chuyện. Thậm chí là những người già, các cặp đôi yêu nhau cho đến những cặp vợ chồng.

Kết luận

Đó là tất cả các thông tin liên quan đến khái niệm Bae là gì mà các chuyên gia công nghệ HPConnect đã chia sẻ đến các bạn. Có lẽ đã giúp bạn có câu trả lời cho vấn đề Bae là gì? Bae có nghĩa là gì trên Facebook và các lĩnh vực khác. Hãy ghi nhớ và sử dụng đúng trong từng hoàn cảnh nhé!