Cũng giống như Tiếng Việt, tính từ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong Tiếng Anh. Việc nhận biết các tính từ, ứng dụng chính xác tính từ trong câu văn, lời nói là yếu tố cần thiết, giúp bạn sử dụng Tiếng Anh trôi chảy, thành thạo hơn. Vậy Tính từ (Adjective) là gì? Làm sao để dùng tính từ đúng trong Tiếng Anh? ACET sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này ở bài viết sau.

1. Tính từ (Adjective) là gì? Cách sử dụng tính từ đúng trong Tiếng Anh

a. Tính từ (Adjective) là gì?

Tính từ (adjective) là những từ được sử dụng để chỉ, miêu tả đặc tính, đặc điểm, tính chất của con người, sự vật và những hiện tượng, sự việc xung quanh. Chúng thường được viết tắt là “adj”. Tính từ có vai trò bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ:

This girl is so beautiful. (Cô bé đó thật xinh đẹp)

The weather is hot today. (Thời tiết hôm nay thật nóng nực)

The Delta variant is dangerous. (Biến thể Delta rất nguy hiểm)

b. Vị trí của Tính từ (Adjective)

Tính từ đứng trước danh từ

Trong tiếng anh, dạng thường thấy và phổ biến nhất là tính từ đứng trước danh từ. Lúc này, tính từ có vai trò bổ trợ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ; giúp cho danh từ được miêu tả một cách chi tiết, cụ thể hơn. Qua đó, nhằm cung cấp thêm thông tin cho người đọc, người nghe.

Ví dụ: a difficult exercise (một bài tập khó)

Đặc biệt, trong trường hợp có từ hai tính từ trở lên đứng trước một danh từ, thì các tính từ đó sẽ được sắp xếp theo trật tự sau:

Option (ý kiến) – Size (kích cỡ) – Quality (chất lượng) – Age (tuổi/độ cũ mới) – Shape (hình dạng)- Color (màu sắc) – Participle Forms (thì hoàn thành) – Origin (nguồn gốc, xuất xứ)- Material (chất liệu) – Type (loại) – Purpose (mục đích)

Ví dụ: An interesting old Japanese book (Một cuốn sách Nhật cũ thú vị)

Ở đây, tính từ “interesting” là Opinion; “old” thuộc Age; “Japanese thuộc Origin nên có trật tự sắp xếp trên.

Lưu ý: Trong tiếng anh có một số tính từ không thể đứng trước danh từ: alone, alike, awake, alive, ashamed, alight, fine, ill, glad, poorly, aware, unwell,…

Tính từ đứng sau động từ

Trong câu tiếng anh, tính từ cũng thường đứng sau một động từ: động từ tobe, become, seem, look, feel, appear, taste, sound, smell

Ví dụ: She becomes happy after reading the letter. (Cô ấy trở nên vui vẻ sau khi đọc lá thư)

Tính từ đứng sau danh từ

Bên cạnh đứng trước danh từ thì đối với một vài danh từ đặc biệt, tính từ sẽ đứng ở phía sau để bổ nghĩa cho danh từ đó.

Tính từ đứng sau đại từ bất định: Something, anything, nothing, someone, anyone,…

Ví dụ: There is nothing funny about her story. (Không có gì vui về câu chuyện của cô ấy)

Trong cụm từ đo lường

Ví dụ: The road is 40 kms long. (Con đường dài 40km)

Lúc này, tính từ “long” đứng sau danh từ kms

c. Chức năng của Tính từ (Adjective)

Tính từ dùng để miêu tả

Đây là những tính từ có chức năng miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc, cung cấp thông tin cho người đọc, người nghe về sự vật, sự việc được nhắc tới. Tính từ để miêu tả gồm:

Tính từ chỉ màu sắc: green, black, pink,…

Tính từ chỉ hình dáng: big, small, tiny, round,…

Tính từ miêu tả tính chất. đặc điểm: nice, pretty, bad,…

Ngoài ra, còn có những tính từ mang ý nghĩa miêu tả khác

Những tính từ này thường được dùng ở dạng so sánh hơn, so sánh nhất hoặc đứng sau các phó từ chỉ mức độ như so, very, too,….

Ví dụ: John is taller than his brother. He is the tallest person in his family. (John cao hơn anh trai của anh ấy. Anh ấy là người cao nhất trong gia đình).

Tính từ chỉ số đếm

Loại tính từ này bao gồm loại chỉ số đếm: one, two, three, fifteen,…. và loại tính từ chỉ số thứ tự như first, second, third,….

Ví dụ: Two kids is playing soccer. (Hai đứa trẻ đang chơi đá bóng)

Tính từ dùng để chỉ thị

Tính từ chỉ thị bao gồm: this, that, these, those

This/ That + danh từ chỉ số ít

These/Those + danh từ chỉ số nhiều

Ví dụ: that table (cái bàn kia), these cards (những tấm thẻ này)

Tính từ chỉ sự sở hữu

Tính từ này bao gồm: my, your, his, her, our, their, its

Ví dụ: My country (đất nước của tôi), their kids (những đứa trẻ của họ)

Tính từ đóng vai trò như danh từ

Khi đứng trước một tính từ xuất hiện chữ “the” thì tính từ lúc này sẽ trở thành một danh từ, dùng để chỉ một tập hợp những người hoặc tập hợp những sự việc có nét tương đồng với nhau: the rich, the poor, the old, the unemployed,…. (the rich= rich people). Tuy là một tập hợp số đông người nhưng động từ phía sau danh từ này phải được chia số ít.

Ví dụ: The unemployed needs more help (Người thất nghiệp cần nhiều sự giúp đỡ hơn)

d. Tính từ (Adjective) ghép

Tính từ ghép là loại tính từ kết hợp hai hoặc nhiều từ lại với nhau và có chức năng như một tính từ.

Danh từ + tính từ

Ví dụ: love + sick = lovesick (tương tư). Trong đó, love là danh từ, sick là tính từ, ghép lại cùng nhau sẽ tạo thành một tính từ mang nghĩa cụ thể.

Danh từ + phân từ

Ví dụ: home + made = homemade (tự làm tại nhà)

Trạng từ + phân từ

Ví dụ: out + standing = outstanding (nổi bật)

Tính từ + tính từ

Ví dụ: dark + blue = dark-blue (xanh đậm)

Ghép nhiều từ bằng dấu gạch ngang

Ví dụ: A ten-year-old boy = The boy is ten years old.

2. Bài tập ứng dụng

a. Exercise 1: Chia dạng đúng của các từ trong ngoặc

Mina thinks she’d call it a ___________ image. (beauty) My sister wore a ___________ shirt yesterday. (sleeve) Her brother met a ___________ person in Canada. (home) Jacky is the most ____________ boy in my class. (handsomeness) It was so __________ in my daughter’s room. (disgust) They had a __________ trip on holiday last week. (excite) The waves are way too ________. (loft) She is a ___________ little girl. (humor) This film is so _________. (bore) Binh is a _________ opponent to me. (danger)

b. Exercise 2: Chọn đáp án đúng

_____________ a pair of sport new French shoes a pair of new sport French shoes a pair of new French sport shoes a pair of French new sport shoes _____________ a young tall beautiful lady a tall young beautiful lady a beautiful young tall lady a beautiful tall young lady _____________ an old wooden thick table a thick old wooden table a thick wooden old table a wooden thick old table _____________ a modern Vietnamese racing car a Vietnamese modern racing car a racing Vietnamese modern car a modern racing Vietnamese car _____________ a new interesting English book an English new interesting book an interesting English new book an interesting new English book.

c. Exercise 3: Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a.

➔ ………………………………………………………..

woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it.

➔ ………………………………………………………..

is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new.

➔ ………………………………………………………..

pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

➔ ………………………………………………………..

gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a.

➔ …………………………………………………………………..

Exercise 4: Viết lại câu sao cho giữ nguyên nghĩa

This novel has 100 pages

➔……………………………………………………….

The kid is drawing a monster. It has 3 eyes.

➔……………………………………………………….

The desk only has 3 legs.

➔……………………………………………………….

The woman is 90 years old.

➔……………………………………………………….

I like driving a car which has 3 engines.

➔……………………………………………………….

We are looking for a boy. He is 7 years old.

➔……………………………………………………….

3. Đáp án

a. Exercise 1

1.Mina thinks she’d call it a ______beautiful_____ image. (beauty)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘image’.

My sister wore a _____sleeveless______ shirt yesterday. (sleeve)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘shirt’.

Her brother met a _____homeless______ person in Canada. (home)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘person’.

Jacky is the most ______handsome______ boy in my class. (handsomeness)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘boy’.

It was so ______disgusting____ in my daughter’s room. (disgust)

➔ Cấu trúc ‘It + be + so + adj’

They had a ____exciting______ trip on holiday last week. (excite)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘trip’

The waves are way too ____lofty____. (loft)

➔ Cấu trúc ‘too + adj’

She is a _____humorous______ little girl. (humor)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘girl’

This film is so ____boring_____. (bore)

➔ Cấu trúc ‘so + adj’

Binh is a ____dangerous_____ opponent to me. (danger)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘opponent’.

C D B A D

b. Exercise 2:

She wore a long white wedding dress. It is an intelligent young English woman. This is a new black sleeping bag. He bought a beautiful big pink house. She gave him a small brown leather wallet.

c. Exercise 3:

It is a one-hundred page novel. The kid is drawing a three-eyed monster. It is a three-legs desk. She is a ninety-year old woman. I like driving a three-engines car. We are looking for a seven-year old boy.

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh

Nếu bạn mới bắt đầu làm quen với ngữ pháp trong tiếng Anh, hãy học thật tốt kiến thức cơ bản về các từ loại. Đây là bước đầu tiên để xây dựng nền móng vững chắc trong quá trình chinh phục tiếng Anh.

Qua những ví dụ đơn giản sau, ACET hy vọng sẽ giúp bạn hiểu, bổ sung thêm kiến thức về Tính từ (Adjective).

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ loại, dễ làm bạn nhầm lẫn. Nhưng bạn cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bản mới có thể bắt đầu học cao hơn như luyện thi IELTS, Anh ngữ học thuật.

Vì thế, bạn có thể đăng ký khóa học, ưu đãi phù hợp cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh tại ACET.

Link đăng ký kiểm tra: https://acet.edu.vn/ae-c

Chương trình học Anh ngữ học thuật – luyện thi IELTS của ACET:

1. Anh ngữ học thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ Học thuật (Academic English – tiếng Anh du học và dự bị đại học) nhằm trang bị cho học viên nền tảng tiếng Anh và kỹ năng học tập tại môi trường đại học.

Ngoài luyện tập thành thạo 4 kỹ năng cần thiết trong IELTS, học viên còn được nâng cao khả năng tự học, thuyết trình, tư duy phản biện, nghe giảng, ghi chú, đọc tài luyện, viết luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học thuật tại ACET không hướng các bạn theo lối học máy móc, luyện đề mẫu có sẵn một cách khuôn khổ mà là xây dựng phản xạ, trình độ thật sự với tiếng Anh.

Bạn có thể vận dụng vào môi trường Đại học Quốc Tế và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Tùy vào cấp độ đã hoàn tất, học viên sẽ được liên thông vào chương trình Cao đẳng, Dự bị Đại học của UTS Insearch và cơ hội chuyển tiếp vào nhiều trường Đại học tại Úc.

2.Tiếng Anh dành cho THCS (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được thiết kế dành riêng cho học viên ở lứa tuổi Trung học Cơ Sở (11-15 tuổi).

Học viên sẽ được xây dựng nền tảng Anh ngữ Tổng quát và Anh ngữ Học thuật. Từ đó, các bạn sẽ dần hoàn thiện 4 kỹ năng quan trọng là: Nghe – Viết – Đọc – Nói để thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, chương trình First Step còn có khóa luyện thi IELTS chuyên sâu dành cho học viên ở độ tuổi THCS (IELTS for Teens). Các bạn sẽ được trang bị các kỹ năng tiếng Anh quan trọng và chiến lược làm bài thi IELTS một cách hiệu quả để đạt thang điểm từ 6.5 – 7.5.

Tại sao nên chọn ACET?

20 năm kinh nghiệm đào tạo độc quyền về Anh ngữ Học thuật theo tiêu chuẩn Úc

Giáo trình Anh ngữ học thuật độc quyền được thiết kế và cập nhật bởi Học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – Trường đại học Công nghệ Sydney

Trực thuộc tổ chức giáo dục quốc tế IDP Education – nhà đồng sở hữu kỳ thi IELTS

80% học viên đạt IELTS 6.0+ trở lên

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế (TESOL, CELTA,…) có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm đào tạo Anh ngữ và luyện thi IELTS

Cơ hội nhận được học bổng và lộ trình chuyển tiếp tới 63 trường đại học hàng đầu Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

ACET – Australian Centre for Education and Training