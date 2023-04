419 là gì? 520 là gì? 1314 là gì? Giải mã những con số hot nhất Facebook hiện nay

Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua khái niệm mật mã trong tình yêu. Vậy các con số này có ý nghĩa gì, nguồn gốc ra đời như thế nào? Sau đây, Coolmate sẽ cùng bạn khám phá 520, 1314 hay 419 là gì. Đồng thời giải mã một vài dãy số hot nhất trên Facebook hiện nay.

1. Nguồn gốc ra đời mật mã của các con số

Trong thời đại công nghệ như hiện nay, mọi người thường có xu hướng sử dụng mật mã hay giọng nói để trò chuyện với nhau. Không chỉ khiến cuộc hội thoại trở nên thú vị mà cách này còn giúp tăng IQ hiệu quả.

Giao tiếp bằng con số vừa nhanh chóng, tiện lợi vừa đảm bảo được quyền riêng tư tối ưu. Không những vậy, khi nói những lời tình cảm, ngọt ngào mọi người đa phần sẽ sử dụng những con số nhiều hơn câu từ.

Bởi mật mã vừa gợi tính tò mò của người nhận vừa bao hàm ý nghĩa đặc biệt. Vậy nên khi muốn thổ lộ tình cảm với ai bạn có thể áp dụng phương pháp này. Chắc chắn người ấy sẽ rất bất ngờ, xúc động khi biết ý nghĩa thật sự của dãy số.

2. Ý nghĩa các con số từ 0 – 9

Mỗi con số đều tượng trưng cho một nét nghĩa riêng. Sau đây hãy cùng khám phá ý nghĩa các con số từ 0 – 9 nhé!

Số 0: Tôi, bạn,…

Số 1: Muốn.

Số 2: Tình yêu.

Số 3: Sinh, nhớ.

Số 4: Cuộc sống, thích.

Số 5: bạn, tôi.

Số 6: Lộc.

Số 7: Nụ hôn.

Số 8: Chơi, ôm, ở, đi hoặc hôn.

Số 9: Chỉ sự vĩnh cửu.

Số 999: mang ý nghĩa trường tồn, mãi mãi..

3. 419 là gì?

Mật mã 419 là con số đã trở nên quá đỗi quen thuộc với những ai đam mê tiểu thuyết ngôn tình. Không chỉ vậy, hiện nay trong cuộc sống mọi người cũng thường xuyên nhắc đến hoặc sử dụng để diễn đạt với ý nghĩa đặc biệt.

Nếu chúng ta xét riêng từng con số 419 theo tiếng Anh sẽ là four one nine. Khi đọc sẽ gần giống với phát âm của cụm từ for one night có nghĩa là “tình một đêm”.

Thuật ngữ này dùng để chỉ những cuộc tình (quan hệ tình dục) diễn ra một cách “chóng vánh”. Ở đây, họ đến với nhau dựa trên tinh thần tự nguyện mà không đặt nặng vấn đề tình cảm.

Hay nói cách khác họ không có bất cứ ý định hay kỳ vọng nào về mối quan hệ này. Cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất giải tỏa nhu cầu, ham muốn nhất thời của bản thân. Và sau đó sẽ đường ai lấy đi.

Điều này sẽ phù hợp với những ai có tích cách phóng khoáng, thích tự do, không bị ràng buộc. Trái lại, nếu bạn là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì chắc hẳn rất “kỳ thị” con số 419.

Không những không mang lại tương lai tươi sáng cho mối quan hệ mà “tình một đêm” còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe. Bởi vậy, khi muốn sử dụng mật mã 419 để thổ lộ tình cảm, mong muốn của bản thân bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

4. 520 là gì?

Trong tiếng Trung, số 520 sẽ được đọc là “wǔ èr líng”. Cách phát âm này tương tự cụm từ wǒ ài nǐ với ý nghĩa em yêu anh hay anh yêu em. Bởi vậy, nhiều bạn trẻ hiện nay đã dùng con số 520 để bày tỏ nỗi lòng thay lời nói “mình yêu bạn” với người mình yêu hay crush.

Ngoài 520, bạn có thể dùng dãy số 2010520 để thể hiện sự quyết tâm của mình. Mật mã này đọc là er ling yao ling wu er ling phát âm gần giống với ai ni yao ni wo ai ni. Với ý nghĩa mãnh liệt “yêu bạn muốn lấy bạn – tôi yêu bạn” chắc chắn sẽ khiến người ấy vô cùng bất ngờ và cảm động.

Hiện nay, các bạn trẻ không chỉ tỏ tình bằng mật mã 520 mà còn xem ngày 20 tháng 5 như là một ngày lễ tình nhân. Nhiều cặp đôi cũng hẹn hò, chụp ảnh, tặng quà,… cùng nhau trải qua dịp kỷ niệm đáng nhớ.

5. 1314 là gì?

Mật mã 1314 trong tiếng Trung được đọc là yī sān yīsì. Khi phát âm sẽ giống với yīshēng yīshì nghĩa là suốt đời suốt kiếp. Bởi vậy, nếu chưa tìm được cách thổ lộ ý nghĩa, tinh tế bạn có thể áp dụng ngay phương pháp này.

6. Một vài mật mã tình yêu khác đang hot trên Facebook hiện nay

Vậy ngoài những con số đã kể trên liệu còn mật mã nào để thể hiện tình cảm nữa không? Hãy cùng Coolmate tìm hiểu một vài dãy số tình yêu dễ thương khác đang hot trên Facebook hiện nay nhé.

Ý nghĩa con số 530

530 là con số tượng trưng cho ý nghĩa tôi nhớ bạn. Bởi trong tiếng Trung dãy số này được đọc là wũ sān líng phát âm gần giống với từ wõ xiãng nĩ.

Ý nghĩa con số 555

Khi đọc 555 bạn sẽ thấy cách phát âm tương tự với 呜呜呜 (wū wū wū). Từ này mang ý nghĩa là huhuhu. Người ta thường dùng mật mã gửi kèm với icon mặt mếu/buồn đến người thương để thể hiện cảm xúc của mình.

Ý nghĩa con số 886

Thay vì chào tạm biệt theo cách thông thường nhàm chán bạn có thể gửi cho người đó dãy số 886. Bởi con số này được phiên âm thành bā bā lìu gần giống với cách phát âm của từ 拜拜啦 (bài bài lā: tạm biệt).

Ý nghĩa con số 837

Nếu bạn vô tình làm đối phương giận dỗi thì hãy áp dụng ngay mật mã 837. Đây là cách bày tỏ đáng yêu với ý nghĩa đừng giận.

Ý nghĩa con số 88

Tương tự với số 886, mật mã 88 cũng mang ý nghĩa là tạm biệt. Bởi phiên âm của con số 88 có cách phát âm gần giống với từ 拜拜 (bài bài – tạm biệt).

Ý nghĩa con số 9213

Đây là cách thể hiện tình cảm tuyệt vời với ý nghĩa “yêu bạn cả đời”. Bởi 9231 được phát âm tương tự như Zhōng’ài yīshēng.

Ý nghĩa con số 7456

Khi bạn đang cảm thấy bực mình với ai đó, hãy gửi cho họ dãy số 7456. Mật mã này khi đọc trong tiếng Trung sẽ là qī sì wũ lìu, gần giống với phát âm của từ 气死我啦 (qì sĩ wõ lā: tức chết đi được).

Trên đây là chia sẻ về ý nghĩa các con số 419 là gì. Cùng với đó là những mật mã hot nhất hiện nay. Đừng quên follow Coolmate để cập nhật thêm nhiều kiến thức thú vị về thời trang và cuộc sống nhé!

