Ngày 22/12 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày QĐNDVN?

Quân đội là lực lượng đại diện cho sức mạnh vũ trang của một quốc gia và Việt Nam cũng thế. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam ra sao? Và ngày 22/11 là ngày gì?

1. Ngày 22/12 là ngày gì?

Ngày 22 tháng hàng năm là ngày hội truyền thống của cả dân tộc để tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra cho đến nay ngày 22/12 còn được xem là Ngày hội Quốc phòng toàn dân

2. Nguồn gốc của ngày Quân đội nhân dân Việt Nam:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân vào tháng 12 năm 1944, xác định nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động và phương châm tác chiến của lực lượng vũ trang. Chỉ thị nhấn mạnh: “Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền…, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc…”.

Tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bình) ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chính thức được thành lập, gồm 34 chiến sĩ chia làm 3 tiểu đội, do đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là lực lượng chủ lực đầu tiên của Lực lượng vũ trang cách mạng, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch và tình báo, đồng chí Văn Tiến (Lộc Văn Lùng) làm quản đốc. Đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chỉ có 34 người và 34 khẩu súng các loại, nhưng họ là những chiến sĩ kiên cường và dũng cảm trong các nhóm du kích như Cao – Bắc – Lạng và Cứu quốc quân, và họ là con em của các tầng lớp nhân dân bị áp bức. Họ có lòng yêu nước vô cùng cao, và lòng căm thù giặc đã xoắn chặt họ lại thành một khối vững chắc không kẻ thù nào có thể chọc thủng được. Sau lễ thành lập, lữ đoàn tổ chức bữa cơm giản dị không rau, không muối nhằm khơi dậy tinh thần chịu gian khổ của các chiến sĩ cách mạng, lữ đoàn tổ chức liên hoan “Đêm du kích” với nhân dân địa phương, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân ta.

Lịch sử 62 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta không thể tách rời lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Một đội quân do Đảng và Bác Hồ huấn luyện từng là Đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh, du kích Bắc Sơn, Nam Kỳ, Ba Tơ, Cao Bắc Lạng. Một đội quân gồm những cán bộ và chiến sĩ cầm súng từ đời này qua đời khác, toàn dân kháng chiến, đánh thắng mọi thế lực xâm lược hung bạo, giành lại độc lập, thống nhất, kiên quyết bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với cách mạng hai nước anh em Lào và Campuchia.

Năm 1989, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 không chỉ là ngày kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày thành lập Hội Quốc phòng Việt Nam.

3. Ý nghĩa của ngày Quân đội nhân dân Việt Nam:

Ý nghĩa của tên gọi Quân đội nhân dân xuất phát “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Về sau, ý nghĩa này được Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng hơn thành “ dân là gốc, bảo vệ tính mạng, tài sản và chủ quyền của dân, bảo vệ độc lập, thống nhất và bản sắc dân tộc của dân”.

Hàng năm vào ngày 22/12 là dịp để người dân Việt Nam ôn lại lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Không chỉ là dịp để tự hào lịch sử của mình, đây còn là ngày để các thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về những hi sinh mất mát của thế hệ ông cha ta. Thấu hiểu sự hy sinh to lớn đó, ngày lễ quan trọng này là dịp để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để tri ân những người đã hy sinh vì nghĩa vụ làm người đang sống. Từ đó khơi dậy trong chúng ta lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bồi đắp cao cả hơn lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng quan trọng hơn cả, giữa những tình cảm cao cả ấy là ý thức tự lực, tự cường, không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp.

4. Các hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam:

Kể từ khi thành lập đến nay, hàng năm vào ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, toàn dân tộc Việt Nam đều tổ chức các hoạt động với chủ đề bảo vệ Tổ quốc và quân đội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống, bản lĩnh dân tộc của dân tộc trong sự nghiệp đánh giặc, giữ nước. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc mít tinh, hội nghị chuyên đề, mít tinh đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, trò chơi quân sự và các hoạt động khác được tổ chức trên khắp cả nước, bao gồm các làng, xã, hiệp hội và tổ chức trên cả nước.

5. Câu hỏi về Quân đội nhân dân Việt Nam:

Câu 1. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (Tiền thân của QĐNDVN) ra đời vào ngày tháng năm nào? Ở đâu? Lúc đó gồm bao nhiêu người và do ai chỉ huy?

– Ngày 22 / 12 / 1944, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, thuộc huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng. Ban đầu gồm 34 chiến sỹ. Do đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung .

Câu 2. Ai là vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam?

– Võ Nguyên Giáp

Câu 3. Anh hùng LLVT nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã lấy thân mình lấp lỗ Châu mai?

– Phan Đình Giót

Câu 4. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?

– Ngày 7 tháng 5 năm 1954

Câu 5. Chiến dịch thành cổ Quảng Trị diễn ra bao nhiêu ngày đêm?

– 81 ngày đêm

Câu 6. Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là ngày tháng năm nào?

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Câu 7. Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là ai?

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay là Phan Văn Giang.

Câu 8. Ngày 22/12 năm nào được Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định lấy ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) là ngày hội Quốc phòng toàn dân?

– Ngày 22/12/1989

Câu 9. Tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

– Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Câu 10. Quân kỳ của QĐND Việt Nam có dòng chữ gì?

– Quyết thắng

Câu 11. Ngày đầu thành lập VNTTGPQ có bao nhiêu chiến sĩ?

– 34 Chiến sĩ

Câu 12. Chiến dịch nào chấm dứt Chiến tranh Đông Dương?

– Điện Biên Phủ

Câu 13. Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong thời gian nào?

– 1972

Câu 14. Cấp tổ chức cao nhất của QĐND Việt Nam?

– Quân đoàn

Câu 15. Người được gọi là cha đẻ của ngành quân giới?

– Đại tướng Trần Đại Nghĩa

Câu 16. Các quân chủng của QĐND Việt Nam gồm?

– Lục quân, hải quân, phòng không quân

Câu 17. Chiến dịch nào chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?

– Chiến dịch Hồ Chí Minh

Câu 18. Cấp tổ chức thấp nhất của QĐND Việt Nam?

– Tiểu đội

Câu 19. Vị Đại tướng nào đã từng giữ chức chủ tịch nước?

– Lê Đức Anh

Câu 20. Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

– 22.12.1944

Câu 21. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong thời gian bao lâu?

– 12 ngày đêm

Câu 22. Hãy cho biết cơ quan ngôn luận chính thức của QĐND Việt Nam?

– Báo quân đội nhân dân

Câu 23. Hệ thống quân hàm sĩ quan QĐND Việt Nam có những cấp nào?

– Tướng, Tá, Úy

Câu 24. Pháp xâm lược Việt Nam vào năm nào?

– 1858

Câu 25. Tên gọi “Quân đội nhân dân Việt Nam” là do ai đặt?

– Hồ Chí Minh

Câu 26. Chiến sĩ có mấy cấp?Gồm những cấp nào?

– 2 cấp: Binh nhất, binh nhì

Câu 27. Người duy nhất nắm giữ chức “Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang”?

– Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Câu 28. Chiến dịch nào còn được gọi là “Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định”?

– Chiến dịch Hồ Chí Minh

Câu 29. Em hãy cho biết quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp?

– Quảng Bình

Câu 30. Hai mốc lịch sử oai hùng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ?

– Chiến dịch Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Câu 31. Nước ta có những vị tướng nào được chọn là danh tướng thế giới?

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp.

Câu 32. “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” Câu nói này của anh hùng nào?

– Nguyễn Viết Xuân.

Câu 33. Tác phẩm “Binh thư yếu lược” là của ai?

– Trần Quốc Tuấn.